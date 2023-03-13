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  4. Fırsatçılar yine iş başında! Kira ve konut fiyatları bir anda uçtu

Fırsatçılar yine iş başında! Kira ve konut fiyatları bir anda uçtu

Her ne kadar ekonomi yönetimi "inceliyoruz", "izin veremyeceğiz," "ağır yaptırımları olacak" dese de 6 Şubat'taki asrın felaketi ardından hızlanan konut fiyatları ve kira ücretleri katlanarak artıyor.

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