Anasayfa Video Galeriler Gündem Fırsatçılar yine iş başında! Kira ve konut fiyatları bir anda uçtu Fırsatçılar yine iş başında! Kira ve konut fiyatları bir anda uçtu 13 Mart 2023 Pazartesi Saat: 08:05 Her ne kadar ekonomi yönetimi "inceliyoruz", "izin veremyeceğiz," "ağır yaptırımları olacak" dese de 6 Şubat'taki asrın felaketi ardından hızlanan konut fiyatları ve kira ücretleri katlanarak artıyor. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/640eaf0f3126983845257223" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Böyle acı görülmedi, düğün yemeği cenaze yemeği oldu Depremde 89 cana mezar olan iş merkezinin çökme anı ortaya çıktı CHP'den Kılıçdaroğlu paylaşımı: Başlıyoruz Perinçek'ten Erdoğan'ı kızdıracak sözler: ''Cinayet ve gaflettir'' 42 araçlık korkunç kazada ortalık savaş alanına döndü Trabzonlu ''Bombacı Mülayim'' herkesi şoke etti Bir kadın cinayeti daha! Eşi olacak cani tarafından katledildi Bu da EYT mevlidi... EYT'liler mevlit okuttu Deprem bölgesine giden Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na yüklendi