Fırsatçılar yine iş başında! Kira ve konut fiyatları bir anda uçtu

Her ne kadar ekonomi yönetimi "inceliyoruz", "izin veremyeceğiz," "ağır yaptırımları olacak" dese de 6 Şubat'taki asrın felaketi ardından hızlanan konut fiyatları ve kira ücretleri katlanarak artıyor.

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