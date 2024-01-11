Anasayfa Video Galeriler Gündem Fırtına balık fiyatlarını uçurdu! Hamsinin fiyatını gören geri döndü Fırtına balık fiyatlarını uçurdu! Hamsinin fiyatını gören geri döndü 11 Ocak 2024 Perşembe Saat: 15:45 Güncelleme: 11 Ocak 2024 Perşembe 15:45 Marmara'da olumsuz hava koşulları nedeniyle balık tezgahları boş kaldı. Hamsinin kilosu 180 liraya kadar yükseldi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/659fe2f8203d75f2820047f3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da dehşet! İş arkadaşını sırtından bıçaklayarak öldürdü Kış ortasında bahar havası: Deniz suyu sıcaklığı havayı geçti İstanbul'da sigara vermeyten kişiye kurşun kamerada 16 ilde DEAŞ operasyonu: 70 gözaltı var! Sadece birkaç tuşla tam 130 bin TL dolandırıldı Türkiye'nin en ilginç gelenekli çorbası... Yalnızca kalabalıkta tüketiliyor Karşıdan karşıya geçmek isterken araç değil koç çarptı Skandal görüntüler! Kızlar Plajı’nda güpe gündüz sahilde cinsel ilişkiye girdiler TikTok bir genç kızımızın hayallerini silip attı