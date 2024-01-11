  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Fırtına balık fiyatlarını uçurdu! Hamsinin fiyatını gören geri döndü

Fırtına balık fiyatlarını uçurdu! Hamsinin fiyatını gören geri döndü

Güncelleme:

Marmara'da olumsuz hava koşulları nedeniyle balık tezgahları boş kaldı. Hamsinin kilosu 180 liraya kadar yükseldi.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
İstanbul'da dehşet! İş arkadaşını sırtından bıçaklayarak öldürdü
İstanbul'da dehşet! İş arkadaşını sırtından bıçaklayarak öldürdü
Kış ortasında bahar havası: Deniz suyu sıcaklığı havayı geçti
Kış ortasında bahar havası: Deniz suyu sıcaklığı havayı geçti
İstanbul'da sigara vermeyten kişiye kurşun kamerada
İstanbul'da sigara vermeyten kişiye kurşun kamerada
16 ilde DEAŞ operasyonu: 70 gözaltı var!
16 ilde DEAŞ operasyonu: 70 gözaltı var!
Sadece birkaç tuşla tam 130 bin TL dolandırıldı
Sadece birkaç tuşla tam 130 bin TL dolandırıldı
Türkiye'nin en ilginç gelenekli çorbası... Yalnızca kalabalıkta tüketiliyor
Türkiye'nin en ilginç gelenekli çorbası... Yalnızca kalabalıkta tüketiliyor
Karşıdan karşıya geçmek isterken araç değil koç çarptı
Karşıdan karşıya geçmek isterken araç değil koç çarptı
Skandal görüntüler! Kızlar Plajı’nda güpe gündüz sahilde cinsel ilişkiye girdiler
Skandal görüntüler! Kızlar Plajı’nda güpe gündüz sahilde cinsel ilişkiye girdiler
TikTok bir genç kızımızın hayallerini silip attı
TikTok bir genç kızımızın hayallerini silip attı