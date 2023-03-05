Anasayfa Video Galeriler Gündem Fırtına Bodrum'u yıkıp geçti; ortalık savaş alanına döndü Fırtına Bodrum'u yıkıp geçti; ortalık savaş alanına döndü 05 Mart 2023 Pazar Saat: 21:45 Muğla'nın Bodrum ilçesinde, fırtına ve kısa süreli dolu yağışı yaşamı olumsuz etkiledi. Bazı iş yerlerinin tente ve çatıları uçtu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6404e341122a9c268b0c0183" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İktidar yasakladı, çiftçiler yolu kapattı Türkiye'nin ''gizemli evi'' rekor bir rakamla satılığa çıkartıldı Meral Akşener Altılı Masa'ya dönme şartını açıkladı Silahlı kız kaçırma girişimi kanlı bitti! Birlikte öldüler Depremde ağır hasar alan 7 katlı bina çöktü Taksiciyle turist yolcu arasında ücret tartışması kamerada Millet İttifakı Akşener'siz toplandı Erdoğan'dan Altılı Masa açıklaması Akşener belediye başkanları ile görüştü