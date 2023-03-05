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  4. Fırtına Bodrum'u yıkıp geçti; ortalık savaş alanına döndü

Fırtına Bodrum'u yıkıp geçti; ortalık savaş alanına döndü

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, fırtına ve kısa süreli dolu yağışı yaşamı olumsuz etkiledi. Bazı iş yerlerinin tente ve çatıları uçtu.

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