Fırtına Bodrum'u yıkıp geçti; ortalık savaş alanına döndü

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, fırtına ve kısa süreli dolu yağışı yaşamı olumsuz etkiledi. Bazı iş yerlerinin tente ve çatıları uçtu.

Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6404e341122a9c268b0c0183" allowfullscreen></iframe>