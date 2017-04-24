  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 24 Nisan 2017 11:20

Fırtına çatıyı böyle uçurdu

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde dün etkili olan şiddetli rüzgar evlerin çatılarını uçururken, asırlık ağaçları da yerinden söktü. Fırtınada bir binanın çatısının uçma anı cep telefonu kameralarına yansıdı.

Video Galeri
Unilever'de 'yönetim kurulu' Y kuşağı gençler
Unilever'de 'yönetim kurulu' Y kuşağı gençler
Video Galeri
Beyaz Saray önünde başladı: 5 bin Türk katıldı
Beyaz Saray önünde başladı: 5 bin Türk katıldı
Video Galeri
FSM çıkışında feci kaza kamerada
FSM çıkışında feci kaza kamerada
Video Galeri
Anaokulu öğrencilerinden dikkat çeken 23 Nisan gösterisi
Anaokulu öğrencilerinden dikkat çeken 23 Nisan gösterisi
Video Galeri
Ekmek arabasından para çalan hırsız kamerada
Ekmek arabasından para çalan hırsız kamerada
Video Galeri
FSM çıkışındaki kazadan yeni görüntüler
FSM çıkışındaki kazadan yeni görüntüler