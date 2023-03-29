Anasayfa Video Galeriler Gündem Fırtına fena vurdu; dalgaların boyu 7 metreyi aştı Fırtına fena vurdu; dalgaların boyu 7 metreyi aştı 29 Mart 2023 Çarşamba Saat: 16:35 Zonguldak'ta yağmurla birlikte fırtına etkili olurken, kıyıda 7 metreyi aşan dalgalar oluştu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64243ea2f32f072ea8750483" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce görüşmesi başladı Kışın yağmayan kar Mart sonunda yağdı: Kar kalınlığı 1 metre! Marmara Üniversitesi'nde göçük: 1 kişi toprak altında kaldı Erdoğan açıkladı: Elektrik ve doğalgaza indirim Erdoğan asgari ücret için zam tarihini açıkladı Ormanda yetişiyor, fiyatı altınla yarışıyor! Köylüler her yerde onu arıyor Bakan Bilgin asgari ücret ek zam için şartı açıkladı Apartmanda kalorifer kazanı patladı, ortalık savaş alanına döndü Gıda sahtekarları iş başında: Sucuğun içinden bakın ne çıktı!