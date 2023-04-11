Anasayfa Video Galeriler Gündem Fırtına köyü savaş alanına çeviri! Minarenin devrilme anı kamerada Fırtına köyü savaş alanına çeviri! Minarenin devrilme anı kamerada 11 Nisan 2023 Salı Saat: 11:50 Aksaray'ın Ağaçören ilçesinde fırtına sırasında caminin minaresinin devrilme anı, cep telefonu kamerasına yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64351f5139d34d23802a46f7" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Köye inen kurt dehşet saçtı! Kadınların yan bakma kavgasında kıyamet koptu Canlı yayında Bakan'ın yanında istifa çağrısı İstanbul'da güpe gündüz dehşet: Kızları taciz edip, kurşun yağdırdılar! Medyada yapay zeka devrimi: Haberleri sanal spiker sunacak Milyonlarca çalışana 5 yıl erken emeklilik müjdesi Bakan'ı caddede Togg ile gören gençlerden ilginç soru Trabzon'da deprem alarmı: 4 blok için yıkım kararı alındı Camide dehşet! Namaz kıldıran imamı sırtından bıçakladı