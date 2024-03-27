Anasayfa Video Galeriler Gündem Fırtına sonrası kritik uyarı: Sahilden uzak durun! Fırtına sonrası kritik uyarı: Sahilden uzak durun! 27 Mart 2024 Çarşamba Saat: 14:41 Rize'nin Pazar ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle sahilde dalgaların boyu 3 metreyi aştı. Yetkililer sahilden uzak durulması konusunda uyarılarda bulundu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/660405ded7229fb71b0cf727" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Trabzon’da göçük: 3 işçi toprak altında kalarak öldü Kadir İnanır'dan güzel haber! Son sağlık durumu belli oldu Türkiye'nin en yüksek rakımlı köyü kara gömüldü, ulaşım kesildi! 200 TL'lik izdiham kamerada... Birbirlerini ezip geçtiler Antalya'da Ukraynalı kiracının evini basan polis neye uğradığını şaşırdı İstanbul'un yüzde 100 elektrikli metrobüsü yola iniyor 6 ilde büyük operasyon: Yüzlerce kaçak göçmen yakalandı İstanbul'da kadın müşteriye darp kamerada Mikrofonu açık kalan adayın ettiği küfür yayına yansıdı