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Fırtına sonrası kritik uyarı: Sahilden uzak durun!

Rize'nin Pazar ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle sahilde dalgaların boyu 3 metreyi aştı. Yetkililer sahilden uzak durulması konusunda uyarılarda bulundu.

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