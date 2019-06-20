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  3. 20 Haziran 2019 00:05

Fırtınada asırlık çınar ağacının yeni devrilme görüntüleri ortaya çıktı

Kocaeli şehir merkezinde etkisini gösteren fırtına sonucu çınar ağacının devrilme anının yeni görüntüleri ortaya çıktı. Ağacın altında kalan otomobilin sürücüsü ve ATM’de işlem yapan vatandaş ölümden döndü. İzmit ilçesinde etkili olan fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Çıkan fırtına sonucu İzmit Ömerağa Mahallesi yürüyüş yolu üzerinde bulunan asırlık bir çınar ağacı kökünden devrildi....

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