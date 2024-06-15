  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Fırtınada korkutan görüntü: Kağıt gibi uçurup binaya vurdu

Fırtınada korkutan görüntü: Kağıt gibi uçurup binaya vurdu

Konya'da etkili olan fırtına nedeniyle bir apartmanın balkonunda bulunan camekanın uçma anı saniye saniye görüntülenirken, kent merkezinde bir çok noktada ağaçlar devrildi.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Bafa Gölü'ne düşen yangın söndürme uçağının pilotları böyle kurtarıldı
Bafa Gölü'ne düşen yangın söndürme uçağının pilotları böyle kurtarıldı
Bayraktar TB3'ten bir başarı daha: Rampadan kanatlandı
Bayraktar TB3'ten bir başarı daha: Rampadan kanatlandı
CHP lideri Özel'in trafikteki zor anları kamerada
CHP lideri Özel'in trafikteki zor anları kamerada
İstanbul'daki fırtınanın yolcu uçağına zor anlar yaşattığı anlar telsize yansıdı
İstanbul'daki fırtınanın yolcu uçağına zor anlar yaşattığı anlar telsize yansıdı
Survivor Sahra ile Damla'nın trafikteki çakarlı şovu böyle bitti
Survivor Sahra ile Damla'nın trafikteki çakarlı şovu böyle bitti
Denizli'de saatler süren kabus: Yüzlerce vatandaş tahliye edildi
Denizli'de saatler süren kabus: Yüzlerce vatandaş tahliye edildi
İstanbul'un lüks rezidansında fare istilası
İstanbul'un lüks rezidansında fare istilası
15 Temmuz Şehitler Köprüsü trafiğe kapatıldı, nedeni belli oldu
15 Temmuz Şehitler Köprüsü trafiğe kapatıldı, nedeni belli oldu
15 Temmuz Şehitler Köprüsü kapatıldı
15 Temmuz Şehitler Köprüsü kapatıldı