Anasayfa Video Galeriler Gündem Fırtınada korkutan görüntü: Kağıt gibi uçurup binaya vurdu Fırtınada korkutan görüntü: Kağıt gibi uçurup binaya vurdu 15 Haziran 2024 Cumartesi Saat: 08:51 Konya'da etkili olan fırtına nedeniyle bir apartmanın balkonunda bulunan camekanın uçma anı saniye saniye görüntülenirken, kent merkezinde bir çok noktada ağaçlar devrildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/666d2bdc46e026c210037623" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bafa Gölü'ne düşen yangın söndürme uçağının pilotları böyle kurtarıldı Bayraktar TB3'ten bir başarı daha: Rampadan kanatlandı CHP lideri Özel'in trafikteki zor anları kamerada İstanbul'daki fırtınanın yolcu uçağına zor anlar yaşattığı anlar telsize yansıdı Survivor Sahra ile Damla'nın trafikteki çakarlı şovu böyle bitti Denizli'de saatler süren kabus: Yüzlerce vatandaş tahliye edildi İstanbul'un lüks rezidansında fare istilası 15 Temmuz Şehitler Köprüsü trafiğe kapatıldı, nedeni belli oldu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü kapatıldı