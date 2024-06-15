Fırtınada korkutan görüntü: Kağıt gibi uçurup binaya vurdu

Konya'da etkili olan fırtına nedeniyle bir apartmanın balkonunda bulunan camekanın uçma anı saniye saniye görüntülenirken, kent merkezinde bir çok noktada ağaçlar devrildi.

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