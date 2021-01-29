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  3. 29 Ocak 2021 17:30

Fırtınada sürüklenen gemi Zeytinburnu'nda karaya oturdu

İstanbul Zeytinburnu'nda fırtına nedeniyle sürüklenen Comoros Bayraklı STREAMLİNE gemisi karaya oturdu. İstanbul Valiliği gemiyi kurtarmak için çalışma başlatıldığını açıkladı.

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