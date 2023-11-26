  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Fırtınada yıldırımın düştüğü an kamerada

Fırtınada yıldırımın düştüğü an kamerada

Muğla’nın Yatağan ilçesinde sağanak yağış etkili olurken, yıldırımın düşme anı ise kameralara yansıdı.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Çanakkale’de sel ve fırtına boğazın rengini değiştirdi
Türkiye'nin yerli ''KARAOK''u 12'den vurdu
Beren Saat'in Son Çağrı'daki erotik sahnesi olay oldu
Bir aile içi katliam daha: Eşini katletti, annesini yaraladı
Şiddetli rüzgarda üzerine ağaç devrilen midibüs hurdaya döndü
Adana'da su borusu patladı, yollar nehre döndü
Fuhuş operasyonunda polisi şoke eden liste
Çocuk parkı alevler içinde kaldı! Kundaklama iddiası var
İstanbul'da deniz taştı, evler sular altında kaldı