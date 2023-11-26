Anasayfa Video Galeriler Gündem Fırtınada yıldırımın düştüğü an kamerada Fırtınada yıldırımın düştüğü an kamerada 26 Kasım 2023 Pazar Saat: 22:25 Muğla’nın Yatağan ilçesinde sağanak yağış etkili olurken, yıldırımın düşme anı ise kameralara yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65639bb5757d94149102b973" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Çanakkale’de sel ve fırtına boğazın rengini değiştirdi Türkiye'nin yerli ''KARAOK''u 12'den vurdu Beren Saat'in Son Çağrı'daki erotik sahnesi olay oldu Bir aile içi katliam daha: Eşini katletti, annesini yaraladı Şiddetli rüzgarda üzerine ağaç devrilen midibüs hurdaya döndü Adana'da su borusu patladı, yollar nehre döndü Fuhuş operasyonunda polisi şoke eden liste Çocuk parkı alevler içinde kaldı! Kundaklama iddiası var İstanbul'da deniz taştı, evler sular altında kaldı