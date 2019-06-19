Fırtınanın asırlık çınar ağacını devirme anı güvenlik kamerasında
19 Haziran 2019 17:20
Fırtınanın asırlık çınar ağacını devirme anı güvenlik kamerasında
Kocaeli şehir merkezinde etkisini gösteren fırtına sonucu çınar ağacının devrilmesi anında vatandaşların yaşadığı panik güvenlik kamerasına yansıdı. İzmit ilçesinde etkili olan fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Çıkan fırtına sonucu İzmit Ömerağa Mahallesi yürüyüş yolu üzerinde bulunan asırlık bir çınar ağacı kökünden devrildi. Ağacın devrildiği esnada oradan geçmekte olan ve ağacın...