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  3. 28 Temmuz 2017 14:45

Fırtınanın vurduğu Beyoğlu bu hale geldi

İstanbul’da dün akşam saatlerinde etkili olan yoğun yağış ve dolu nedeniyle Beyoğlu’ndaki bazı binaların çatısı uçarken, bazı binalardaki panjurlar da delik deşik oldu. Fırtına nedeniyle ise kökünden kopan ağaçlar araçların üzerine devrildi.

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Video Galeri
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