Anasayfa Video Galeriler Gündem Fıs Fıs İsmail, Süleyman Yağcı geri adım attı Fıs Fıs İsmail, Süleyman Yağcı geri adım attı 31 Mart 2022 Perşembe Saat: 11:50 “Kadınlar tayt giymesin” ve “Metroda öpüşürsen ben devreye girerim” sözleriyle tepki çeken "Fısfıs İsmail" Süleyman Yağcı özür diledi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62456b5d67af6523eb54a183" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bir kadın cinayeti daha! Eşi olacak cani, onu sokak ortasında katletti İstanbul'da şoke eden operasyon! Tam 250 bin TL değerinde Yola döşeli mayınlar arasındaki ölüm yolculuğu kamerada Bunu da gördük! Hastanede doktor doktoru darp etti Ukrayna ordusu Rus askeri konvoyunu böyle pusuya düşürdü Ukrayna Rus İHA'sını işte böyle vurdu Suriyeli şahıs Müge Anlı'yı çıldırttı: ''Gidip ülkeni korusaydın!'' Sedat Peker aylar sonra bu video ile ortaya çıktı Canlı yayında ilginç anlar: Pantolonu yırtıldı, bantlayıp devam ettiler