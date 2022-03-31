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Fıs Fıs İsmail, Süleyman Yağcı geri adım attı

“Kadınlar tayt giymesin” ve “Metroda öpüşürsen ben devreye girerim” sözleriyle tepki çeken "Fısfıs İsmail" Süleyman Yağcı özür diledi.

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