Anasayfa Video Galeriler Gündem Fıstık deposunda mide bulandıran skandal: Afiyet olsun Türkiyem! Fıstık deposunda mide bulandıran skandal: Afiyet olsun Türkiyem! 01 Ekim 2023 Pazar Saat: 22:50 Türkiye'nin yeşil altını olarak bilinen, afiyetle yediğimiz Siirt fıstığının depolandığı bir noktadan gelen bu skandal görüntüler hem mide bulandırdı hem de büyük tepki çekti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6519cd7c8339a67ecd5412e3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Menzil Şeyhi'nin makyajı olay oldu Belediye başkanından sel mağduruna tokat Dilan Polat ile eşi Engin Polat'ı suçlamıştı; işyeri kurşunlandı Yine Karadeniz, yine yağmur, yine kabus: 5 dakikalık yağış koca şehri yuttu! A Haber muhabirine tekme tokat dayak Erdoğan'dan emekli maaşı sorusuna yanıt Bakan Yerlikaya açıkladı: O görüntülere soruşturma! Komşuların kaçak kat kavgası kanlı bitti Ankara'da bombalı saldırı: Hainler veterineri öldürüp aracını çalmış!