  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Fıstık deposunda mide bulandıran skandal: Afiyet olsun Türkiyem!

Fıstık deposunda mide bulandıran skandal: Afiyet olsun Türkiyem!

Türkiye'nin yeşil altını olarak bilinen, afiyetle yediğimiz Siirt fıstığının depolandığı bir noktadan gelen bu skandal görüntüler hem mide bulandırdı hem de büyük tepki çekti.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Menzil Şeyhi'nin makyajı olay oldu
Belediye başkanından sel mağduruna tokat
Dilan Polat ile eşi Engin Polat'ı suçlamıştı; işyeri kurşunlandı
Yine Karadeniz, yine yağmur, yine kabus: 5 dakikalık yağış koca şehri yuttu!
A Haber muhabirine tekme tokat dayak
Erdoğan'dan emekli maaşı sorusuna yanıt
Bakan Yerlikaya açıkladı: O görüntülere soruşturma!
Komşuların kaçak kat kavgası kanlı bitti
Ankara'da bombalı saldırı: Hainler veterineri öldürüp aracını çalmış!