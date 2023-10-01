Fıstık deposunda mide bulandıran skandal: Afiyet olsun Türkiyem!

Türkiye'nin yeşil altını olarak bilinen, afiyetle yediğimiz Siirt fıstığının depolandığı bir noktadan gelen bu skandal görüntüler hem mide bulandırdı hem de büyük tepki çekti.

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