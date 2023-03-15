fiyatı belli olan, siparişe açılan TOGG trafikte görüntülendi

Bu ay sonunda satışa çıkacak olan Türkiye’nin yerli otomobili Togg, test araçlarıyla Bursa yollarında kameralar tarafından kaydedildi.

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