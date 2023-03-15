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  4. fiyatı belli olan, siparişe açılan TOGG trafikte görüntülendi

fiyatı belli olan, siparişe açılan TOGG trafikte görüntülendi

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Bu ay sonunda satışa çıkacak olan Türkiye’nin yerli otomobili Togg, test araçlarıyla Bursa yollarında kameralar tarafından kaydedildi.

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