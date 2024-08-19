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  4. Fiyatını duyan ''altın yerine onu alsaydım'' diyor: İşte Türkiye'nin ''zehirli'' altını

Fiyatını duyan ''altın yerine onu alsaydım'' diyor: İşte Türkiye'nin ''zehirli'' altını

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Ardahan'da bir girişimci hobi olarak başladığı arı zehri üreticiliğini başka bir noktaya taşıdı ve artık ürettiği arı zehrinin 1 kilogramını yurt dışına 100 bin dolara satıyor...

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