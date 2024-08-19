Anasayfa Video Galeriler Gündem Fiyatını duyan ''altın yerine onu alsaydım'' diyor: İşte Türkiye'nin ''zehirli'' altını Fiyatını duyan ''altın yerine onu alsaydım'' diyor: İşte Türkiye'nin ''zehirli'' altını 19 Ağustos 2024 Pazartesi Saat: 13:06 Güncelleme: 19 Ağustos 2024 Pazartesi 13:06 Ardahan'da bir girişimci hobi olarak başladığı arı zehri üreticiliğini başka bir noktaya taşıdı ve artık ürettiği arı zehrinin 1 kilogramını yurt dışına 100 bin dolara satıyor... Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66c3193cdd8fbba057093053" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Yürüyen merdivende feci kaza: Kafenin çatısına düştü Tapuda rüşvet operasyonu: Çok sayıda gözaltı var Rekortmen dalgıç, zıpkınla bir dev avladı Yaz kış fark etmiyor: 12 ay boyunca burada saklıyorlar Dokunan yanar: Cezası 387 bin TL Manisa yangınında 6.gün: 2 mahalle daha küle döndü Kavurucu sıcakta en acı hasat başladı: Ellerini yüzlerine süremiyorlar İstanbul'da yıkım sonrası şok görüntü İstanbul'da sokak ortasında kavga: Bebek arabasıyla saldırdı