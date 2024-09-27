Anasayfa Video Galeriler Gündem Fiyatlar düştü, Antalya'ya akın başladı: Turist sayısı yazı geçti Fiyatlar düştü, Antalya'ya akın başladı: Turist sayısı yazı geçti 27 Eylül 2024 Cuma Saat: 11:25 Güncelleme: 27 Eylül 2024 Cuma 11:25 Geride bıraktığımız yaz döneminde yüksek tatil fiyatlarıyla dikkat çeken Türkiye'nin turizm başkenti Antalya'da turizm, eylül ve ekim aylarında yaz aylarından daha yoğun talep görüyor. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66f66c0a095e3b6235077943" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Mavi Vatan'ın muhafızlarından İstanbul Boğazı'nda gövde gösterisi Servisten inen çocuğu ezdi, ''balkondan düştü'' süsü vermeye çalıştı Tehdit ve hakaret soruşturmasına ''sahte yazışma'' bulaştı Muğla'da yüzlerce metre yüksekte evlilik teklifi sürprizi Serhat Akın'ın uğradığı silahlı saldırı kamerada 8 yıldır aranan firari, markette yakalandı Türkiye'de gizemli çip endişesi: Kriz yaratan çiplerin gizemi çözüldü Türkiye'de engerek alarmı: Zehirli yılan korku saçtı İstanbul'da bu sabah... Göz gözü görmedi