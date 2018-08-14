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  3. 14 Ağustos 2018 16:04

Flash TV'den Trump'a ilginç protesto

Flash TV'de Gece Hattı programının sunucusu Gökhan Taşkın, ABD'yi ilginç bir şekilde protesto etti.

Bilgin Pro
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