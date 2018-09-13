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  3. 13 Eylül 2018 11:55

Florence Kasırgası uzaydan böyle görüntülendi

ABD’nin Carolina eyaleti kıyılarına yaklaşan Florence Kasırgası korkutmaya devam ederken, Avrupa Uzay Ajansı (ESA) astronotu Alexander Gerst uzaydan kasırganın görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı. ABD’nin Carolina eyaletine yaklaşmakta olan Florence Kasırgası, etkisini kaybederek kategori 4’ten 2’ye indi. Saatte 140 kilometre hızla esen kasırga yavaşlayarak saatte 110 kilometre...

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