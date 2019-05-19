Florya’da taraftarlar tesisleri bayram yerine çevirdi
19 Mayıs 2019 22:35
Florya’da taraftarlar tesisleri bayram yerine çevirdi
Galatasaray’ın bitime bir hafta kala şampiyonluğu garantilemesiyle Florya’ya akın eden taraftarlar, tesisin içine girerek meşalelerle kutlama yaptı. Galatasaray’ın en yakın takipçisi Medipol Başakşehir’i 2-1 yenmesinin ardından bitime bir hafta kala şampiyonluğun garantilenmesiyle taraftarlar kutlamalara başladı. Bitiş düdüğüyle birlikte Florya’ya akın eden vatandaşlar, tesisin önünde...