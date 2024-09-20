Fon vurgunu iddiasında yeni ifade: Terim'den aldığı paraları ne yaptığını ilk kez açıkladı

Özel bir bankanın eski şube müdürü hakkındaki yüksek getirili fon vurgunu davasında zanlı Seçil E., Fatih Terim'den aldığı paraları ne yaptığını ilk kez açıkladı.

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