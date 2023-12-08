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  4. Fon vurgununda ses kayıtları ortaya çıktı: Mağdurları böyle ikna etmiş

Fon vurgununda ses kayıtları ortaya çıktı: Mağdurları böyle ikna etmiş

Bankacı S.E.'nin tutuklandığı fon vurgunu olayında S.E.'nin mağdurları nasıl ikna ettiğine dair ses kayıtları ortaya çıktı.

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