Anasayfa Video Galeriler Gündem Fon vurgununda ses kayıtları ortaya çıktı: Mağdurları böyle ikna etmiş Fon vurgununda ses kayıtları ortaya çıktı: Mağdurları böyle ikna etmiş 08 Aralık 2023 Cuma Saat: 10:45 Bankacı S.E.'nin tutuklandığı fon vurgunu olayında S.E.'nin mağdurları nasıl ikna ettiğine dair ses kayıtları ortaya çıktı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6572c9a99ea961e2e2054223" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Eğlence mekanında silahlar konuştu: 1 ölü, 3 yaralı Bayraktar Akıncı'dan süpersonik füze atış testi İstanbul'da dehşet anları! Darp ettikleri genci bıçakladılar Kaçak içkiye 81 ilde yılbaşı baskını! Çok sayıda gözaltı var Armağan Çağlayan AVM'de kavga etti! Aleyna Tilki küfrü bastı: ''Ben böyle sektörün...!'' İstanbul'da kız kıza dehşet! Gezelim dediler darp ettiler Yağmur Tanrısevsin'e eleştiri yağmuru: Fırından Ekmek Almaya Öyle Bir Kıyafetle Gitti ki... Bir fenomene daha ''müstehcenlik'' gözaltısı