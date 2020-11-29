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  3. 29 Kasım 2020 23:45

Formula 1'de korkunç kaza! Aracı ikiye bölündü

Formula 1 Bahreyn Grand Prix'sinde Fransız pilot Romain Grosjean büyük bir kaza geçirdi. Sporcunun otomobili ikiye ayrılıp alevler içinde kaldı. Pilotun alevler arasından kendi çabasıyla çıktığı anlar nefeslerin tutulmasına neden oldu.

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