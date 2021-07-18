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Formula 1'de korkunç kaza

Formula 1 Büyük Britanya Grand Prix'sinde Lewis Hamilton ve Max Verstappen çarpıştı. Hollandalı pilot Verstappen yarış dışı kaldı.

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