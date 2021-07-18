Anasayfa Video Galeriler Gündem Formula 1'de korkunç kaza Formula 1'de korkunç kaza 18 Temmuz 2021 Pazar Saat: 22:15 Formula 1 Büyük Britanya Grand Prix'sinde Lewis Hamilton ve Max Verstappen çarpıştı. Hollandalı pilot Verstappen yarış dışı kaldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60f47dcb0fc9c839d6668003" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Murat Övüç'ün oğlu Burakcan'dan bir skandal daha! Sele kapılan Türk çiftin hayatını Avusturyalı komşusu kurtardı İstanbul'da 2 kardeş ölüme böyle gitti Akın akın geldiler! Tatil cennetine 75 bin araç giriş yaptı Zırhlı otomobildeki gizli bölme şoke etti İstanbul'da iğrenç olay! Çocuk tacizcisine meydan dayağı Beslediği keçisiyle böyle pazarlık yaptı CHP'li milletvekillerinden Prof. Dr. Haydar Baş'ın kabrine ziyaret Ünlü sanatçı ve usta makyöz Suzan Kardeş bayramda Redcet'te