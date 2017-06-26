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  3. 26 Haziran 2017 10:15

Foseptik çukurunda ölenlerin cenazeleri alınıyor

Adana’da foseptik çukuruna düşüp hayatını kaybeden 4 kişiden Erol Karakuş'un cenazesi otopsi işleminin ardından yakınlarına teslim edildi.

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