Anasayfa Video Galeriler Gündem Foto kapanlar hırsızların korkulu rüyası oldu Foto kapanlar hırsızların korkulu rüyası oldu 15 Eylül 2022 Perşembe Saat: 17:50 Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından yerleştirilen foto kapanlar sayesine 34 hırsızlık olayının şüphelisi 35 kişi yakalandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63233bb122805a79815c5863" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Fenomen gelin adayı Hanife'yi ağlatan soru! Gözyaşlarını tutamadı Hadise ile boşanma aşamasında olan Mehmet Dinçerler'in Kerimcan'la videosu ortaya çıktı Bakan Varank Türkiye'nin uçan taksisi için tarih verdi: ''İstanbul Boğazı'ndan geçecek'' Aracını satmak isterken başına gelmeyen kalmadı AK Partili milletvekili Mücahit Arınç: ''Sedat Peker’in iddiaları acilen soruşturulmalı'' Bahçeli’nin lüks araçlı konvoyu sosyal medyada gündem oldu Sivrisinekler hastanelik etmeye başladı! Şişlik, yara, kaşıntı Türkiye'nin ''mavi vatandaki'' yerli gururu MARLIN'e NATO'dan davet İstanbul'da eli silahlı yabancı uyruklu dehşet saçtı