  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Fotoğraf çekilirken denize düşen genç kayboldu

Fotoğraf çekilirken denize düşen genç kayboldu

Üsküdar'da arkadaşlarıyla fotoğraf çektirirken denize düşen 21 yaşındaki genç akıntıya kapılarak kayboldu.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Ünlü komedyen sahnede saldırıya uğradı
Ekrem İmamoğlu'ndan adaylık sorusuna yanıt
Adana'da dolu etkili oldu
Apollon Tapınağı'nda büyük skandal! Suç duyurusunda bulunuldu
Çanakkale'de feribot iskelesinde yoğunluk
Bodrum'a tarihinin en büyük yolcu gemisi geldi
Kılıçdaroğlu'ndan ''karanlıkta bir hafta'' belgeseli
İstanbul'da tepki çeken görüntüler! Afganlar vapurda bayrak açtı
Rizeli esnaf ile Nagehan Alçı'nın Che Guevara tartışması: ''Özür dileyeceksiniz''