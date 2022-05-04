Anasayfa Video Galeriler Gündem Fotoğraf çekilirken denize düşen genç kayboldu Fotoğraf çekilirken denize düşen genç kayboldu 04 Mayıs 2022 Çarşamba Saat: 17:20 Üsküdar'da arkadaşlarıyla fotoğraf çektirirken denize düşen 21 yaşındaki genç akıntıya kapılarak kayboldu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62728ba5ab678814224a327f" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Ünlü komedyen sahnede saldırıya uğradı Ekrem İmamoğlu'ndan adaylık sorusuna yanıt Adana'da dolu etkili oldu Apollon Tapınağı'nda büyük skandal! Suç duyurusunda bulunuldu Çanakkale'de feribot iskelesinde yoğunluk Bodrum'a tarihinin en büyük yolcu gemisi geldi Kılıçdaroğlu'ndan ''karanlıkta bir hafta'' belgeseli İstanbul'da tepki çeken görüntüler! Afganlar vapurda bayrak açtı Rizeli esnaf ile Nagehan Alçı'nın Che Guevara tartışması: ''Özür dileyeceksiniz''