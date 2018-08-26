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  3. 26 Ağustos 2018 13:00

Fotoğraf çekmek için küçük kızın canını hiçe saydılar

İstanbul Pendik’te küçük bir çocuğu çatıya çıkararak fotoğraf çekmek isteyen iki kişi adeta faciaya davetiye çıkardı. İki genç kız küçük kıza nasıl poz vereceğini de tarif ederken, küçük kızın canını hiçe sayan sorumsuzlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Fotoğraf merakının nerelere geldiğini gösteren olay, Pendik Kavakpınar Mahallesi’nde dün akşam meydana geldi. İki genç kız beş...

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