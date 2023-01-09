  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Fotoğraflar ABD'den değil Türkiye'den! Ev ev gezip ''korku'' saçtılar

Fotoğraflar ABD'den değil Türkiye'den! Ev ev gezip ''korku'' saçtılar

Güncelleme:

Edirne'de Balkan geleneği olan ''Koleda'' kutlamaları kapsamında korkunç kıyafetler giyen vatandaşlar, kapı kapı gezerek vatandaşları korkuttu.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Yol buz pistine döndü, araçlar birbirine girdi
Tam 14 yıl sürdü... İzmir'in yanan ormanları yeniden yeşillendi
Hipodromda temizlik işçisine tokatlı saldırı!
İstanbul'da 2 kadının cansız bedeni bulundu
Gürcistan sınırındaki ''iPhone'' kuyruğundan eser kalmadı
İstanbul’da değnekçilere operasyon: Çok sayıda gözaltı var
Öğrenci servisi devrildi: 1 öğrenci öldü 14 öğrenci yaralı
Motosiklet hırsızları kamerada; savunması pes dedirtti
Bağcılar'da binanın kundaklanması kamerada