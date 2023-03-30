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  4. Fotoğraflar Türkiye'den! Kar kalınlığı yarım metreye ulaştı

Fotoğraflar Türkiye'den! Kar kalınlığı yarım metreye ulaştı

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Bolu'da Abant Gölü Milli Parkı kar yağışıyla beyaza büründü. Kar kalınlığı ise 50 santimetre olarak ölçüldü.

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