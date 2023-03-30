Anasayfa Video Galeriler Gündem Fotoğraflar Türkiye'den! Kar kalınlığı yarım metreye ulaştı Fotoğraflar Türkiye'den! Kar kalınlığı yarım metreye ulaştı 30 Mart 2023 Perşembe Saat: 14:40 Güncelleme: 30 Mart 2023 Perşembe 14:40 Bolu'da Abant Gölü Milli Parkı kar yağışıyla beyaza büründü. Kar kalınlığı ise 50 santimetre olarak ölçüldü. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6425752adc420524bb7a774b" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Yollar, köprüler, binalar... Her şey sular altında kaldı Herkes korkuyor, tiksiniyor o ise üretip, tanesini 30 TL'den satıyor! Erdoğan'ın İYİ Parti sorusu ve aldığı yanıt mikrofona takıldı Et ve Süt Kurumu uyanıklarına dikkat! Yol kenarındaki afişleri gören dönüp bir kez daha baktı İstanbul'da hatalı sollamayla gelen kaza kamerada Sadece 1 TL'ye alıp, Avrupa'ya 1.050 TL'ye satıyor... Kontrolden çıkan yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 25 yaralı Erzincan’da yolcu otobüsü şarampole devrildi: 2 ölü, 21 yaralı