Anasayfa Video Galeriler Gündem Fotoğraflar Türkiye'den! ''Yaz beklerken kışı yaşıyoruz'' Fotoğraflar Türkiye'den! ''Yaz beklerken kışı yaşıyoruz'' 26 Mayıs 2022 Perşembe Saat: 14:00 Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde yüksek kesimdeki yaylalar, kar yağışıyla beyaza büründü. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/628f5dd2be40362804419bf7" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İzmir Körfezi'nde korkutan görüntü! Marul tarlasına döndü Mühendis ofisinde ölü bulundu! İçeriye özel kıyafetle girildi İzleyici Yeşilçam'ın gerçek ''Erşan Kuneri''sini buldu! Adanalıların dürümünün ardından Rizeliler de Uzay'a çay gönderdi Pes! Türkiye'nin gizemli tarihini oturma odasına çevirdiler! Apartmana girip öyle bir şeyi çaldılar ki... Liseli kızların saç saça baş başa kavgası kamerada İstanbul'da akıl almaz hırsızlık! Çocuğun üstüne uçtu Tabutun üzerinde ''twerk'' şov tepki çekti