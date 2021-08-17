Anasayfa Video Galeriler Gündem Fotoğraflar Türkiye'den! Yaz günü kent beyaza büründü Fotoğraflar Türkiye'den! Yaz günü kent beyaza büründü 17 Ağustos 2021 Salı Saat: 14:30 Meteoroloji’nin kuvvetli yağış, dolu, sel ve su baskını uyarısında bulunduğu Erzurum'da, sağanak ve dolu etkili oldu. Fındık büyüklüğünde yağan dolu ise kent merkezini beyaza bürüdü. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/611b9de070868852246f232f" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bakan Çavuşoğlu'ndan Afganistan açıklaması Uzman isim beklenen Marmara depremi için tarih verdi Ünlü Afgan yönetmen Türkiye'ye teşekkür etti Haydar Baş belgeselinin 2. bölümü izleyiciyle buluşuyor Aleyna Tilki, Kız Kulesi'nin çatısına çıktı Fidan dikimine dikkat çekmek için kendini toprağa gömdü Kaza yapan sürücü şokun etkisiyle araçtan inemedi Kenan İmirzalıoğlu'ndan ilk soruda elenen yarışmacıya nasihat Afganistan'dan ölümüne kaçış: ABD uçağına tutunmaya çalıştılar