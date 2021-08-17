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  4. Fotoğraflar Türkiye'den! Yaz günü kent beyaza büründü

Fotoğraflar Türkiye'den! Yaz günü kent beyaza büründü

Meteoroloji’nin kuvvetli yağış, dolu, sel ve su baskını uyarısında bulunduğu Erzurum'da, sağanak ve dolu etkili oldu. Fındık büyüklüğünde yağan dolu ise kent merkezini beyaza bürüdü.

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