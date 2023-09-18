Anasayfa Video Galeriler Gündem Fotoğraftaki ''hayvan''ı bulabilir misiniz ? Sürüklenen değil, aracı kullanan! Fotoğraftaki ''hayvan''ı bulabilir misiniz ? Sürüklenen değil, aracı kullanan! 18 Eylül 2023 Pazartesi Saat: 14:55 Gaziantep'te, hafif ticari aracın arkasına ip ile köpeği bağlayıp sürükleyen sürücü cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65083aaf16bfa85a556d9213" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Aşiret ne kriz dinledi ne enflasyon! Gelin ve damat ayakta duramadı İmamoğlu'ndan İstanbullulara müjde: 2023 sonuna kadar 32 yeni araç dahil olacak Mustafa Sarıgül'den Elon Musk'a: ''Senin ayağını bastığın yerde ot bitmez'' İstanbul'da bir kadın çocuklarının gözü önünde katledildi Hasta yakını polis hastaneyi birbirine kattı Eğirdir Gölü'nde el bombaları bulundu İstanbul'da büyük fabrika yangını İstanbul'da sokak köpekleri sürüsü vatandaşların kabusu oldu Sıfır km TOGG'un ekspertiz raporu olay oldu