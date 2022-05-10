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  4. Fotoğraftaki hayvanı bulun! İnanın çok zorlanmayacaksınız

Fotoğraftaki hayvanı bulun! İnanın çok zorlanmayacaksınız

Manisa’da bir sürücü sepetli motosikletin arkasına bağladığı köpeği zorla götürmeye çalıştı. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntüledi.

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