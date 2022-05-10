Anasayfa Video Galeriler Gündem Fotoğraftaki hayvanı bulun! İnanın çok zorlanmayacaksınız Fotoğraftaki hayvanı bulun! İnanın çok zorlanmayacaksınız 10 Mayıs 2022 Salı Saat: 10:35 Manisa’da bir sürücü sepetli motosikletin arkasına bağladığı köpeği zorla götürmeye çalıştı. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntüledi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/627a15bfc5b1c018de5bb2e3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Yaşlı kadına boşanma aşamasındaki ''damat'' şiddeti kamerada Sokakta doğurup, çöp gibi poşete koyup attı! Canlı yayında ''Soros'' kavgası! ''Bunu size Soros öğretti'' dedi yayın karıştı Avatar 2'den beklenen ilk fragman geldi Ümit Özdağ'a protesto şoku: Konuşmasına ara verdi Kamyonet kasasında açık et taşımışlardı: Ankara'daki akılalmaz olayla ilgili yeni gelişme Erdoğan konuşurken, Bakan Nureddin Nebati'nin hali olay oldu Nikahta ilginç anlar! Gelin damadı yerden yere vurdu Rus büyükelçiye kırmızı boyalı protesto