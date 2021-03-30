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  4. Fotokapana yakalanan zehir tacirlerinin cezası belli oldu

Fotokapana yakalanan zehir tacirlerinin cezası belli oldu

Samsun'da geçen yıl fotokapana yakalanan uyuşturucu taciri 4 kişi gözaltına alınmıştı. Mahkeme, sanıkları 17 yıl 6’şar ay hapis cezasına çarptırdı.

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