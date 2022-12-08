  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Fox TV'nin dizisindeki kavga sahnesinde oyuncunun burnu kırıldı

Fox TV'nin dizisindeki kavga sahnesinde oyuncunun burnu kırıldı

Güncelleme:

Fox TV'de yayınlanan Bir Peri Masalı adlı dizinin yakışıklı oyuncusu Mustafa Mert Koç dizinin son bölümünde burnundaki bandajla ekrana gelince dizi setinde yaşanan olay ortaya çıktı.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Çocuklarıyla BİM'e gidip, çocuklarına slogan attırdı
Meclis'te vekilden vekile skandal tehdit!
TBMM'de HDP şov sürüyor! ''Operasyonlar dursun'' deyip tülbentini attı
TBMM'de HDP şov sürüyor! ''Operasyonlar dursun'' deyip başörtüsünü çıkardı
Toprağın altından cephane çıktı
Öztürk Yılmaz'a bıçaklı saldırı!
İstanbul'da tramvay seferlerinde aksama
Asgari ücrette ilk toplantı sona erdi! Türk-İş'ten ilk açıklama
Freni boşalan kamyon dehşet saçtı: 1 ölü, 3 yaralı