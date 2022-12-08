Anasayfa Video Galeriler Gündem Fox TV'nin dizisindeki kavga sahnesinde oyuncunun burnu kırıldı Fox TV'nin dizisindeki kavga sahnesinde oyuncunun burnu kırıldı 08 Aralık 2022 Perşembe Saat: 11:05 Güncelleme: 08 Aralık 2022 Perşembe 11:05 Fox TV'de yayınlanan Bir Peri Masalı adlı dizinin yakışıklı oyuncusu Mustafa Mert Koç dizinin son bölümünde burnundaki bandajla ekrana gelince dizi setinde yaşanan olay ortaya çıktı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63919ac436e5a237360239e3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Çocuklarıyla BİM'e gidip, çocuklarına slogan attırdı Meclis'te vekilden vekile skandal tehdit! TBMM'de HDP şov sürüyor! ''Operasyonlar dursun'' deyip tülbentini attı TBMM'de HDP şov sürüyor! ''Operasyonlar dursun'' deyip başörtüsünü çıkardı Toprağın altından cephane çıktı Öztürk Yılmaz'a bıçaklı saldırı! İstanbul'da tramvay seferlerinde aksama Asgari ücrette ilk toplantı sona erdi! Türk-İş'ten ilk açıklama Freni boşalan kamyon dehşet saçtı: 1 ölü, 3 yaralı