Anasayfa Video Galeriler Gündem FOX'un yeni dizisinde güldüren hata! İzleyicinin gözünden kaçmadı FOX'un yeni dizisinde güldüren hata! İzleyicinin gözünden kaçmadı 05 Temmuz 2022 Salı Saat: 07:40 Fox TV'de yayınlanan Gizli Saklı dizisindeki bir sahne sosyal medyada olay oldu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62c3c0b92f0e3c57e777ed83" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Perili Köşk icradan satışa çıkıyor! Fiyatı dudak uçuklattı İstanbul'da Erdoğan'ın komşuları geceyi sokakta geçirdi 2 genç kız tacizci zanlısını evire çevire dövdü! ABD'de Bağımsızlık Günü kutlamalarına saldırı: Çok sayıda ölü var Erdoğan'ın "Her yeri ekin" sözüne güvenen çiftçilere yüz binlerce lira ceza! Eski çalıştığı iş yerine çekiçle gelip bütün camları kırdı Havada panik! Yolcu uçağına savaş uçakları eşlik etti Fare, yavrusunu kapan yılana böyle saldırdı Marmaris'te köpekbalığını paspasla kovaladılar