Anasayfa Video Galeriler Gündem Fragman paylaşıldı: La Casa De Papel böyle veda edecek Fragman paylaşıldı: La Casa De Papel böyle veda edecek 03 Kasım 2021 Çarşamba Saat: 22:40 Aralık ayı içerisinde yayınlanacak olan La Casa De Papel 5. sezon 2. kısımdan Band of Horses'dan The Funeral eşliğinde yepyeni bir fragman paylaşıldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6182e5c9eb8e51649b77b443" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Esra H. ve Ümitcan U'nun son görüntüleri ortaya çıktı Aziz Yıldırım'ın doğum günü kutlaması sosyal medyada gündem oldu Müge Anlı canlı yayında isyan etti: Artık yeter CNN Türk canlı yayınında gergin anlar! Kağıtları fırlatıp yayını terk etti Bahar Candan'dan şaşkına çeviren dolar yorumu! Yiğit Bulut, Erdoğan'ın son görüntüsünü paylaştı Seyir halindeki TIR'da, masa kurup içki içtiler Kırmızı ışık magandası ortalığı birbirine kattı Cumhurbaşkanlığı'ndan ''Erdoğan sağlıklı'' videosu paylaşımı