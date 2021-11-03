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Fragman paylaşıldı: La Casa De Papel böyle veda edecek

Aralık ayı içerisinde yayınlanacak olan La Casa De Papel 5. sezon 2. kısımdan Band of Horses'dan The Funeral eşliğinde yepyeni bir fragman paylaşıldı.

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