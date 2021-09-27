Anasayfa Video Galeriler Gündem Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a yumurtalı saldırı kamerada Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a yumurtalı saldırı kamerada 27 Eylül 2021 Pazartesi Saat: 18:00 Geçtiğimiz Haziran ayında tokatlı saldırıya uğrayan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, bu sefer yumurtalı saldırıya uğradı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6151dc86730db40aef405c33" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR 1. sınıf öğrencisine akılalmaz sözler: Ulan sizi bana sayıyla mı verdiler? Bahar Candan: 3 ayda 1 trilyonluk oluyorum Motor tutkunları Prof. Dr. Haydar Baş anısına yarıştı ''Change'' TIR operasyonu: Şifreli telefon görüşmeleri polise takıldı Türkiye'nin gizemli antik kentinde tarihi keşif Anlaşıldı! Bu sene balık değil ''zam'' yiyeceğiz! Afiyet olsun 40 yaşında KOSGEB desteğiyle kocasının patronu oldu İstanbul'un yanı başındaki cennete pandemide yerli/yabancı turist akını İstanbul'da sokak ortasında uyuşturucu kuyruğu