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Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a yumurtalı saldırı kamerada

Geçtiğimiz Haziran ayında tokatlı saldırıya uğrayan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, bu sefer yumurtalı saldırıya uğradı.

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