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  3. 09 Aralık 2018 15:38

Fransa'da Apple mağazası yağmalandı

Fransa'da sarı yeleklilerin protestoları sırasında Apple mağazası da yağmalandı.

Bilgin Pro
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