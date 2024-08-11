Anasayfa Video Galeriler Gündem Fransa'da ''Eyfel Kulesi'ne tırmanan yarı çıplak biri var'' alarmı Fransa'da ''Eyfel Kulesi'ne tırmanan yarı çıplak biri var'' alarmı 11 Ağustos 2024 Pazar Saat: 21:26 Güncelleme: 11 Ağustos 2024 Pazar 21:26 Fransa'da bir adamın, Paris'in simge yapısı Eyfel Kulesi'ne tırmanırken görülmesi üzerine çevredeki ziyaretçiler bölgeden uzaklaştırıldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66b90266e5308775c30f3a43" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Tarlada yeni doğmuş bebek bulunmuştu... Anne 15, baba 16 yaşında çıktıTarlada yeni doğmuş bebek bulunmuştu... Anne 15, baba 16 yaşında çıktı Şehir eşkıyası kadın sağlık çalışanlarına kabusu yaşattı Derin Mermerci’den Erdoğan ailesine 2'nci video: ''Merhamet diliyorum'' Antalya alev alev... Termometreler 41 dereyi gördü Cezaevinden firar edip, eşini bıçakladı İstanbul'da şantiyede göçük: 2 işçi öldü İstanbul'da motosikletli 2 kişi dehşet saçtı: Ölü ve yaralılar var TEM'de kamyonet devrildi; trafik kilitlendi Türkiye'nin 58'inci havalimanı hizmete açıldı