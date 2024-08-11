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  4. Fransa'da ''Eyfel Kulesi'ne tırmanan yarı çıplak biri var'' alarmı

Fransa'da ''Eyfel Kulesi'ne tırmanan yarı çıplak biri var'' alarmı

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Fransa'da bir adamın, Paris'in simge yapısı Eyfel Kulesi'ne tırmanırken görülmesi üzerine çevredeki ziyaretçiler bölgeden uzaklaştırıldı.

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