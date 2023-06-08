Anasayfa Video Galeriler Gündem Fransa'da kan donduran görüntüler! Parkta çocuklara bıçakla saldırdı Fransa'da kan donduran görüntüler! Parkta çocuklara bıçakla saldırdı 08 Haziran 2023 Perşembe Saat: 17:25 Güncelleme: 08 Haziran 2023 Perşembe 17:25 Fransa'nın Annecy kentinde düzenlenen bıçaklı saldırıda 8'i çocuk 9 kişi yaralandı. Dehşete düşüren olay saniye saniye kameraya yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6481e4d13f6515046f100923" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Çağatay Akman eski sevgilisinden şikayetini geri aldı İstanbul'da ''sarı-siyah'' alarm! Arı istilası büyüyor Altın fiyatları için piyasanın gerçek bileni kuyumculardan kritik uyarı MİT'ten Irak'ta nokta operasyon Ordu'da sahilde erkek cesedi bulundu İstanbul'da sanayi sitesinde korkutan yangın İstanbul'da bir kadın araçtan yola atıldı Ağlara takılan dev balinayı kurtarma operasyonu kamerada Otogarda kanlı kavga: 2'si kardeş, 3 yaralı