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  4. Fransa'da kan donduran görüntüler! Parkta çocuklara bıçakla saldırdı

Fransa'da kan donduran görüntüler! Parkta çocuklara bıçakla saldırdı

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Fransa'nın Annecy kentinde düzenlenen bıçaklı saldırıda 8'i çocuk 9 kişi yaralandı. Dehşete düşüren olay saniye saniye kameraya yansıdı.

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