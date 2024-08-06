Anasayfa Video Galeriler Gündem Fransa'da korkunç cinayet: Türk gencini döve döve öldürdüler Fransa'da korkunç cinayet: Türk gencini döve döve öldürdüler 06 Ağustos 2024 Salı Saat: 14:16 Güncelleme: 06 Ağustos 2024 Salı 14:16 Fransa'da bir gece kulübünde 19 yaşındaki Türk genci, 8 kişinin saldırısına uğradı. Saldırganların döve döve hastanelik ettiği Türk genci kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66b20623cb19a30018002df3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Irak'a hava harekatı: Çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi MHP'li isimden CHP'li Başkana ''Ülkü Ocaklı'' tehdit Türkiye'nin hayalet şehri Şato Villaları yabancılara satılıyor Trafikte bir garip olay: Halk otobüsünün anahtarını alıp kaçtı Van Gölü'nde ilginç olay: Suya esmer giren sarışın çıkıyor... Türkiye'nin yenileniyor; 2 ilimiz için kırmızı alarm verildi Taksiciler bu sefer aynı müşteri için birbirine girdi İstanbul Boğazı'nın sürpriz konuğu kamerada, ilk kez görüntülendi İstanbul Havalimanı'nda papağan operasyonu: Yüzlercesi yakalandı