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REİNA KATLİAMCISI İÇİN İSTENEN CEZA BELLİ OLDU
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  3. 09 Mayıs 2017 14:20

Fransa'da korkunç olay!.. Seyirciler şoke oldu!

Aslanın eğitmenine saldırma anı ve izleyicilerin yaşadığı panik kamerada..

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Yrd. Doç. Dr. Akın Sevinç: Genetik testlerle daha kolay zayıflama sağlanabilir
Yrd. Doç. Dr. Akın Sevinç: Genetik testlerle daha kolay zayıflama sağlanabilir
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Kağıthanede hafriyat terörü devam ediyor
Kağıthanede hafriyat terörü devam ediyor
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Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Prof.Dr. Karatepe DHA'ya konuştu
Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Prof.Dr. Karatepe DHA'ya konuştu
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Taylandda AVMye bombalı araçla saldırı: 20 yaralı
Taylandda AVMye bombalı araçla saldırı: 20 yaralı
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Turistler bakakaldı! Sahile vurdu
Turistler bakakaldı! Sahile vurdu
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Prof. Dr. Mustafa Özdoğan'dan elektronik sigara hakkında şok açıklama!
Prof. Dr. Mustafa Özdoğan'dan elektronik sigara hakkında şok açıklama!