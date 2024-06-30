Anasayfa Video Galeriler Gündem Fransa’da otoyola küçük uçak düştü: 3 ölü Fransa’da otoyola küçük uçak düştü: 3 ölü 30 Haziran 2024 Pazar Saat: 21:26 Güncelleme: 30 Haziran 2024 Pazar 21:26 Fransa’da küçük uçağın otoyola düşmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6681a35404369ceda1046a13" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İzmir’de 5 kişinin öldüğü patlama anı kamerada İstanbul'da Onur Yürüyüşü gerginliği: Çok sayıda gözaltı var Saros’ta deniz yatağında uyuyakaldı, 2 mil açıkta kurtarıldı Celil Nalçakan'ı da öldürdüler Beşiktaş'ta Van Bronckhorst, dönemi resmen başladı Mahalle ortasında el yapımı bomba attılar Ege ile Akdeniz'in kesiştiği cennet Marmaris'te orman yangını Anız yangını üniversite kampüsüne sıçradı 98. Gazi Koşusu'nda kazanan belli oldu