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Fransa'da polisten TRT muhabirine Türkçe uyarı

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Fransa'da Nael M.'nin öldürülmesiyle başlayan eylemleri izleyen TRT muhabiri Mustafa Seçen'e bir polis Türkçe, 'kenara çeklin' dedi. Polisin Ankaralı olduğu ortaya çıktı.

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