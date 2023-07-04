Anasayfa Video Galeriler Gündem Fransa'da polisten TRT muhabirine Türkçe uyarı Fransa'da polisten TRT muhabirine Türkçe uyarı 04 Temmuz 2023 Salı Saat: 12:45 Güncelleme: 04 Temmuz 2023 Salı 12:45 Fransa'da Nael M.'nin öldürülmesiyle başlayan eylemleri izleyen TRT muhabiri Mustafa Seçen'e bir polis Türkçe, 'kenara çeklin' dedi. Polisin Ankaralı olduğu ortaya çıktı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64a3ea35017072596b6a23a3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Tanju Özcan'ın ''değişim'' yürüyüşünde ikinci gün Gaziantep'te büyük yangın! Fabrika alevler içinde kaldı İstanbul’da tatilcilerden geriye çöp yığını kaldı Salda Gölü için hayati uyarı: ''Hemen durdurun!'' Trakya'nın gizli cenneti, cehenneme döndü Yetkililer uyarıyor ama dinleyen yok! Ölümüne serinlediler Örümcek adam gibi tırmanan hırsız, ev sahibine yakalanınca... FETÖ firarisinin ''oyununu'' polis bozdu Taksim'de rehine krizi! Özel harekat müdahale etti