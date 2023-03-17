Anasayfa Video Galeriler Gündem Fransa'da sokaklar yangın yerine döndü: 310 gözaltı Fransa'da sokaklar yangın yerine döndü: 310 gözaltı 17 Mart 2023 Cuma Saat: 12:35 Fransa'da emeklilik reformuna tepki gösteren halk sokaklara döküldü. Ülkenin farklı şehirlerinde düzenlenen protestolarda 310 kişi gözaltına alındı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6414345a0f07bb484117a3f3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR AK Parti'nin ikinci'' bir Recep Tayyip Erdoğan'ı daha oldu Kahramanmaraş ve Bolu için uyarmıştı, şimdi bir ili daha uyardı Nesli tükenme tehlikesi altındaydı: Tunceli'de avlanırken görüntülendi Galeria Sitesi'nin son bloku yıkım sırasında çöktü! Korkunç görüntü kamerada Spor salonunda pompalı dehşet! 7 yaralı var! Gezici'nin seçim anketi canlı yayını karıştırdı Togg'a sipariş yağdı! Sadece birkaç saatte verilen sipariş sayısı açıklandı Şanlıurfa'da sel böyle vurdu! Korkunç görüntü ortaya çıktı Bakan Kirişçi: ''Sel 15 canımızı aldı ama toprak da suya kavuştu''