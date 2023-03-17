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Fransa'da sokaklar yangın yerine döndü: 310 gözaltı

Fransa'da emeklilik reformuna tepki gösteren halk sokaklara döküldü. Ülkenin farklı şehirlerinde düzenlenen protestolarda 310 kişi gözaltına alındı.

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