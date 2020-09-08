  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 08 Eylül 2020 16:35

Fransa’da yamaç paraşütü yapan kadın 11 bin TL'lik telefondan oldu

Video Galeri
İşte Adnan Oktar’ın ''gizli geçitten'' kaçma anı
İşte Adnan Oktar’ın ''gizli geçitten'' kaçma anı
Video Galeri
Müge Anlı'dan canlı yayında şoke eden açıklama
Müge Anlı'dan canlı yayında şoke eden açıklama
Video Galeri
Malatya'da büyük deprem! Çevre iller de sallandı
Malatya'da büyük deprem! Çevre iller de sallandı
Video Galeri
Türk Bayrağı'nı görünce yaptıkları herkesi duygulandırdı!
Türk Bayrağı'nı görünce yaptıkları herkesi duygulandırdı!
Video Galeri
İYİ Parti'den gençlere sistem eleştirili video
İYİ Parti'den gençlere sistem eleştirili video
Video Galeri
Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması
Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM