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  3. 07 Haziran 2017 17:45

Fransadaki çekiçli ve silahlı saldırganın görüntüleri yayınlandı

Fransa’nın başkenti Paris’teki Notre Dame Katedrali yakınlarında polise çekiç ve silahla saldıran saldırganın görüntüleri yayınlandı.

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